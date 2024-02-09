Москва, 9 февраля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Социальные пенсии с 1 апреля 2024 года планируют проиндексировать на 7,5%. Как сообщили 9 февраля в Министерстве труда, эта мера коснётся 4,1 млн россиян.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%», — сообщили журналистам в министерстве.

В Минтруде добавили, что на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал размер средней пенсии в стране в 2024 году. Она достигнет 23,2 тыс. рублей. В соответствии с внесённым в Госдуму проектом бюджета правительство запланировало индексацию прожиточного минимума пенсионера: на 7,5% в 2024 году, на 9,5% в 2025 году и на 10,3% в 2026 году. На индексацию пенсий в 2024 году правительство намерено потратить около 600 млрд рублей.

Помимо этого, страховые пенсии и прожиточный минимум увеличили с 1 января 2024 года на 7,5%. Индексация коснулась свыше 27 млн получателей пенсии по старости. При этом военные пенсии с 1 октября 2024 года предположили увеличить на 4,5%.