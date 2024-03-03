Запорожская область, 3 марта, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России отразили штурмовиков украинской мехбригады в районе Работина в Запорожской области, сообщил 3 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В районе населённого пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ», — уточнил он.

По данным российского военного ведомства, потери противника составили свыше 40 военнослужащих и пять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

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