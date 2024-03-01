Запорожская область, 2 марта, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Украинская армия несёт огромные потери в запорожском селе Работино и на подступах. Об этом сообщил «РИА Новости» глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум Работино

Общественник пояснил, что боевики теряют не только технику, но и личный состав в большом количестве.

«Командование ВСУ с маниакальной одержимостью отдало приказ любой ценной держать позиции в Работино», — добавил Владимир Рогов, подчеркнув, что все попытки украинцев атаковать российские позиции «разбиваются и уничтожаются нашим огнём».

Как сообщало ИА Регнум, военные российской армии имеют очевидное преимущество в вооружении в Запорожской области, киевская армия не в состоянии достойно огрызаться и показывает свои слабые места. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

ВСУ находятся в условиях российского «наката», и как они себя поведут, неизвестно, добавил Балицкий.

Главком ВСУ Александр Сырский обрушился с критикой на высокопоставленных подчинённых за провал армии в Запорожье и Донбассе, заявил военный британский эксперт Александр Меркурис.

Сырский сказал, что идут жёсткие боестолкновения в районе Работино и Вербового. По его мнению, в работе некоторых командиров обнаружены просчёты во владении обстановкой.