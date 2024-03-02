Москва, 2 марта, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Российские десантники провели успешный штурм опорных пунктов ВСУ у села Вербового в Запорожской области и захватили пленных. Об этом сообщили 2 марта в Минобороны России.

Алексей Майшев/РИА Новости

Штурмовые группы кубанских и ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндажи ВСУ ручными осколочными гранатами. Затем десантники зачистили позиции огнём из стрелкового оружия, уточнили в ведомстве.

Украинские военные не смогли принять серьёзный бой. Несколько бойцов попали в плен, а тех, кто всё же оказал сопротивление, уничтожили при зачистке.

Как сообщало ИА Регнум, в районах сёл Работино и Вербовое идут ожесточённые бои. Главком ВСУ Александр Сырский, побывавший на линии фронта, назвал сложной обстановку на запорожском и авдеевском направлениях и обвинил отдельных командиров в провалах. По его словам, некоторые их них недостаточно владели обстановкой.

Украинская армия несёт огромные потери в запорожском селе Работино и на подступах, отмечал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.