Киев, 29 февраля, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Главком ВСУ Александр Сырский прибыл на линию фронта, он назвал обстановку там сложной и обвинил отдельных командиров ВСУ в провалах. Об этом 29 февраля сообщил Генштаб ВСУ в Telegram-канале.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский

По словам Сырского, положение в районе проведения операции украинских войск остаётся сложным. Он назвал особенно напряжённой ситуацию на авдеевском и запорожском направлениях.

Сырский отметил, что идут жёсткие боестолкновения в районе Работино и Вербового. Также он заявил, что в работе некоторых командиров обнаружены просчёты во владении обстановкой.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска будут продолжать отступать из-за проблем в поступлении помощи от Запада, заявил младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко. Он добавил, что наступление российской армии будет продолжаться.

Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал массовые проверки в украинских войсках на фоне сдачи ими Авдеевки и Крынок. По его словам, в первую очередь необходимо решить проблему резервов, поскольку их неподготовленность привела к существенным последствиям.

Также Зеленский признал, что ВСУ продолжат отступать под натиском российской армии и Украина будет ежедневно терять новые территории. Соотношение сил Украины и России составляет один к семи, добавил он.

Боеспособность даже самых элитных подразделений ВСУ сильно подорвана из-за серьёзных потерь, отметили 27 февраля обозреватели американского военного журнала Military Watch Magazine. Фронтовые подразделения несут огромные потери, достигающие 80–90% от их боевого состава.