Москва, 3 марта, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе, 4–10 марта, пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодёжи и продолжит серию поездок по регионам страны, сообщил 3 марта в своём Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин.

«Президент на неделе пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов», — рассказал Зарубин.

Кроме того, глава государства поздравит женщин с 8 марта, сообщил журналист, опубликовав фрагмент видео, на котором Владимир Путин читает стихи.

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