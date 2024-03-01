Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 1 марта, 2024, 17:59 — ИА Регнум. На федеральной территории «Сириус» 1 февраля был дан старт Всемирному фестивалю молодёжи (ВФМ), в рамках которого состоится более 800 мероприятий. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе фестиваля.

Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Организаторы планируют принять порядка 20 тысяч российских и иностранных представителей бизнеса, медиа, культуры, науки, спорта и прочих сфер общественной жизни.

Помимо этого, ожидается участие подростков, которые представят детские организации и объединения.

Как отметила глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, фестиваль соберёт на своей площадке талантливых и успешных молодых людей со всего мира.

«Фактически площадка начинает работать уже с сегодняшнего дня. Постепенно прибывают иностранные и российские участники, также начинают работу павильоны различных городов России, работают волонтеры. Главный девиз фестиваля — «Начнём будущее вместе». Это действительно реальный запрос современной, ответственной молодёжи, которая у нас собралась здесь. Это огромное количество молодых людей со всего мира, объединённых общими ценностями. У нас всего 20 тысяч иностранных и российских участников из 188 стран мира, 89 регионов нашей страны. Мы в общей сложности получили более трёх тысяч заявок, что в разы больше по сравнению с 2017 годом», — сказалаРазуваева.

Вместе с тем сообщается, что на пресс-конференции фестиваля 1 марта была представлена презентация программы мероприятия. Так, гостям и участникам рассказали о смыслах и целях фестиваля, его стилистики и талисмане. Также была представлена концепция «Города молодёжи мира».

Разуваева подчеркнула, что каждый день мероприятия будет посвящён отдельной теме. Так, 2 марта темой фестиваля станет «Ответственность за судьбы мира», 3 марта — «Многонациональное единство», 4 марта — «Мир возможностей для каждого». Смыслом пятого дня фестиваля определили тему «Сохраним семью во имя детей и мира», шестого — «Мы — вместе с Россией».

«Мы хотим представить здесь все возможности, которые существуют для молодёжи в нашей стране. У нас их действительно много — кадровые и социальные лифты, различные волонтёрские проекты и многое другое. И иностранцам мы действительно хотим показать открытость и гостеприимство нашей страны, развеять мифы и стереотипы, которые о нас существуют», — подчеркнула Разуваева.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, около 300 тысяч человек из 190 стран мира подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который в текущем году пройдёт в Сочи, заявил Путин в ходе встречи со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде.

С 10 по 17 марта пройдёт региональная программа фестиваля. Участники ВФМ посетят 30 российских городов. Впервые в истории проведения фестиваля возможность принять участие в мероприятии получат подростки 14–17 лет — 500 из России и столько же из-за рубежа.

Фестиваль организован Росмолодежью, помощь окажут не менее 5 тысяч волонтёров со всей России, в том числе из новых регионов.

Также отмечалось, что участниками фестиваля станут школьники из 78 стран мира.