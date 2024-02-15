Москва, 15 февраля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где ознакомится с производством бронетехники и пообщается с рабочими.

Валерий Шарифулин /POOL /РИА Новости Владимир Путин

Затем, как ожидается, глава государства направится в Верхнюю Пышму, где посетит завод «Уральские локомотивы» и проведёт совещание по строительству железнодорожной ВСМ Москва — Петербург.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что президент прибыл в Свердловскую область.

В декабре 2023 года пресс-служба «Уралвагонзавода» сообщила об успешном выполнении контрактов на поставку Министерству обороны танков Т-90М и Т-72Б3М. Предприятия концерна уже начали работать над контрактами на 2024 год, а отправленные боевые машины значительно отличаются от тех, что поставляли армии в 2022 году, отметила пресс-служба.