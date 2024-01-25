Калининград, 25 января, 2024, 22:07 — ИА Регнум. Около 300 тысяч человек из 190 стран мира подали заявки на участие на Всемирном фестивале молодёжи, который в текущем году пройдёт в Сочи, заявил в четверг, 25 января, президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде.

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«Заявки прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым. Советский Союз и Россия регулярно принимала такие мероприятия у себя… Надеюсь, что оно пройдёт на хорошем высоком уровне», — сказал глава российского государства.

Всемирный фестиваль молодёжи, согласно подписанному 5 апреля 2023 года Владимиром Путиным указу о проведении мероприятия, пройдёт на федеральной территории «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. В период с 10 по 17 марта пройдёт региональная программа, участники которой посетят 30 российских городов. Впервые в истории проведения фестиваля возможность принять участие в мероприятии получат подростки 14-17 лет — 500 из России и столько же из-за рубежа.

Как передавало ИА Регнум, в конце прошедшего года Путин в ходе обращения к участникам заседания СНГ 18 декабря заявил, что Россия ожидает приезда на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи гостей из более чем 180 стран. Незадолго до этого, в ноябре, вице-премьер Татьяна Голикова сообщала о поступлении более 250 тысяч заявок.