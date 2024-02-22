Чебоксары, 22 февраля, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время поездки по Чувашии вечером 22 февраля встретился с местным жителями.

Александр Казаков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями

Россияне тепло приветствовали главу государства. Они благодарили президента за посещение региона. Путин также поприветствовал жителей и поблагодарил их за такую встречу.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 21 февраля прибыл в Казань, где провёл встречи с лидерами ряда стран, а также дал старт международному турниру «Игры будущего». На следующий день он продолжил поездку по Татарстану, в том числе посетил взлётную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова, с которой поднялся в воздух на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М, проведя в полёте полчаса.

Глава государства также посетил один из участков трассы М-12 под Казанью. Он приехал туда за рулём «КамАЗа». Президент заслушал доклады о развитии трассы и дальнейших планах.

После Татарстана Путин отправился в Чувашию. Там он посетил Центр культурного развития в Цивильске. Ему показали инфраструктуру комплекса.

Российский лидер также провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Чувашии. От отметил, что регион занял второе место по темпу промышленного роста в стране за прошлый год — 27,2%. Путин также сообщил, что в регионе наблюдается сбалансированных рост военной и гражданской промышленности.