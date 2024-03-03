Москва, 3 марта, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Гвардии ефрейтор Михаил Верхоланцев в одиночку заставил отступить внезапно напавшую штурмовую группу ВСУ и оказал раненым бойцам первую помощь, потом организовал их эвакуацию в медподразделение. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Взвод Верхоланцева занимал оборону на одном из тактически значимых направлений. Противник нескольких дней подряд активно вёл разведку боем при поддержке артиллерии, выявляя позиции ВС РФ.

Боевики при очередной вылазке внезапно перешли в наступление на танке.

«Ефрейтор Михаил Верхоланцев, находясь на выгодной огневой точке, успешно уничтожал штурмовиков. Обнаружив нашего бойца, противник непрерывным огнём пытался подавить его боевую точку», — пояснили в оборонном ведомстве.

Несмотря на обстрел из танка и гранатомётов, Верхоланцев, используя заранее подготовленные укрытия, сменил огневую позицию, выйдя во фланг штурмовой группы боевиков. Точным прицелом из стрелкового оружия и гранатами он уничтожил нескольких боевиков и заставил отступить.

Когда боец убедился, что противник отступает, он скрытно переместился к своему взводу и начал оказывать первую помощь раненым.

«Благодаря мужеству и решительности гвардии ефрейтора Михаила Верхоланцева атака противника была сорвана, он отступил, понеся значительные потери в живой силе, а также были спасены жизни российских военнослужащих», — добавили в Минобороны.

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