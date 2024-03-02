Москва, 2 марта, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Разведчик-снайпер 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с позывным Шика за одну ночь ликвидировал отделение из семи бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

По словам военного, он не ведёт подсчёта уничтоженных целей, за него это делает вышестоящее военное начальство.

«75 тыс. рублей мне выплатили за отделение противника. За одну ночь они выходили во временном промежутке с часу до пяти утра. И в этот промежуток я их и отстреливал. До семи человек. Восьмой уполз, у него было ранение в живот», — передаёт слова Шика ТАСС.

Как уточнил снайпер, выстрелы производятся в основном с дистанции от 450 до 1000 метров.

«Тут как на охоте, сидишь в засаде, лежишь, сколько бы это времени ни занимало. Кто-то вылезает — ты отрабатываешь. Либо оттягиваешься сразу, меняешь позицию, либо, если она закрытая, лучше пересидеть, потому что, вот сколько раз было, после того как я отработал, они сразу свои дроны поднимают и ищут меня», — пояснил военный.

Военный добавил, что выбирает укреплённые позиции, например бетонные сооружения или места, на которые ВСУ не смогут подумать. Он отметил, что в начале проведения специальной военной операции было страшно, однако вскоре привык к обстановке.

Для того, чтобы себя обезопасить, Шика защищает себя растяжками. Так, по его словам, однажды, расставив шесть гранат, ему удалось предотвратить нападение украинского военного, который подорвался на растяжке.

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Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Минобороны РФ показало кадры работы российских снайперов на южнодонецком направлении. Отмечалось, что несмотря на сложные условия работы, группы снайперов действуют спокойно и слаженно.

В январе российские снайперы сообщили, что считают иностранных наёмников в рядах ВСУ одной из приоритетных для себя целей. Как рассказали российские военные, иностранные наёмники лучше одеты, держатся в центре или позади группы, отдают приказы.

Другой военный заявил, что наёмникам не стоит принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ, отметив, что иностранцы должны сидеть дома.