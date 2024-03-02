Авдеевка, ДНР, 3 марта, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Артиллерия ВС России нанесла точечные удары по укрепленным позициям боевиков ВСУ в селе Тоненькое Ясиноватского района в Донецкой Народной Республике перед тем, как начать штурм. Об операции рассказал «РИА Новости» оператор разведывательного беспилотника группировки войск «Юг» с позывным Шмель.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как пояснил офицер, в Тоненьком сгруппировались боевики, когда бежали из Авдеевки.

Беспилотники-разведчики выявили укрепленные замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки киевских военных и передали данные артиллерии.

По словам Шмеля, артиллеристы нанесли ряд точечных ударов по раскрытым позициям врага, чем значительно облегчили штурм этого укрепрайона.

Тоненькое расположено в пригороде Авдеевки, на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка боевиков. В селе находились артиллерийские расчёты, регулярно обстреливавшие Донецк.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска 2 марта по данным Минобороны продолжили занимать более выгодные рубежи на авдеевском направлении.

Вооружённые силы России освободили на минувшей неделе ещё три населённых пункта — Ласточкино, Северное и Петровское и продолжили продвижение в западном направлении. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2600 человек и более 100 единиц техники. Также на данном направлении за неделю были отражены 48 контратак боевиков.