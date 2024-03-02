Москва, 3 марта, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Российские военнослужащие Центральной группировки войск в ходе штурма Авдеевки захватили уцелевшие образцы иностранной техники, включая американский бронетранспортёр М-113 времён Вьетнамской войны. Также бойцы обнаружили турецкий и британский бронеавтомобили, рассказал журналистам замкомандира батальона по вооружению с позывным Ротор.

U.S. Army БТР М-113 южновьетнамской армии

Военнослужащие отдельного ремонтно-эвакуационного полка продемонстрировали захваченную технику.

«Один из самых массовых бронетранспортёров армии США, который использовался ещё во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена ВСУ. Данная модель примечательна тем, что она является в общем-то ещё и транспортом для 120-миллиметрового миномета», — привело слова Ротора «РИА Новости».

Военные обратили внимание на исправное техническое состояние машины. Это говорит, что бронетранспортёр не подбили, а просто бросили, хотя американская техника должна была препятствовать действиям российских войск в Авдеевке. Российские бойцы эвакуировали бронетранспортёр в сборный пункт приёма поврежденных машин. Специалисты выяснили, что вместо штатного американского миномёта калибра 120 мм внутри был установлен миномёт такого же калибра, но советского образца, добавил Ротор.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Установлено, что боевики ВСУ сбежали из города, бросив технику и вооружение, оставив позиции до приказа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о сдаче города.

Замкомандира по вооружению с позывным Клевер рассказал о находке десятков брошенной ВСУ при бегстве техники США. Военный уточнил, что найденную бронетехнику отремонтируют и станут использовать в интересах ВС России. При этом он отметил плохое состояние американской техники, назвав её хламом.

Силами российских бойцов группировки «Центр» 26 февраля были подбиты два американских танка Abrams на авдеевском направлении, подтвердил командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат. Также в ходе боя были подбиты ещё несколько единиц бронетехники ВСУ.