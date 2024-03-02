Средства ПВО поразили цели над Финским заливом в Ленобласти
Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил о работе ПВО в Ломоносовском районе
Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 20:33 — ИА Регнум. В Ломоносовском районе Ленинградской области сработала система противовоздушной обороны, сообщил 2 марта глава региона Александр Дрозденко.
Цели были поражены над акваторией Финского залива и побережьем, сообщил губернатор.
«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — написал Дрозденко в своём Telegram-канале.
Позднее он заявил, что жертв и разрушений в результате инцидента не было.
Ранее Росавиация сообщила, что работа петербургского аэропорта Пулково была ограничена на полчаса в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов.
Также сообщалось, что в Пулково был введён план «Ковёр» из-за возможной угрозы атаки беспилотника.
Ранее 2 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили дрон ВСУ самолётного типа в районе посёлка Батрацкая Дача в Шебекинском округе. В этот же день силы ПВО сбили дрон над селом Новая Деревня в Белгородской области. Кроме того, в районе села Щетиновка в том же регионе с беспилотника сбросили взрывчатку.
Также взрывное устройство было сброшено с беспилотника ВСУ в Горловке в ДНР. Два человека погибли. В этот же день четыре сотрудника Следственного комитета получили ранения и контузии после атаки БПЛА в Брянской области.
Кроме того, утром 2 марта в жилой дом на Пискарёвском проспекте в Петербурге попал беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. За помощью к медикам обратились шесть человек.