Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 20:33 — ИА Регнум. В Ломоносовском районе Ленинградской области сработала система противовоздушной обороны, сообщил 2 марта глава региона Александр Дрозденко.

Цели были поражены над акваторией Финского залива и побережьем, сообщил губернатор.

«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — написал Дрозденко в своём Telegram-канале.

Позднее он заявил, что жертв и разрушений в результате инцидента не было.

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Ранее Росавиация сообщила, что работа петербургского аэропорта Пулково была ограничена на полчаса в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов.

Также сообщалось, что в Пулково был введён план «Ковёр» из-за возможной угрозы атаки беспилотника.

Ранее 2 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили дрон ВСУ самолётного типа в районе посёлка Батрацкая Дача в Шебекинском округе. В этот же день силы ПВО сбили дрон над селом Новая Деревня в Белгородской области. Кроме того, в районе села Щетиновка в том же регионе с беспилотника сбросили взрывчатку.

Также взрывное устройство было сброшено с беспилотника ВСУ в Горловке в ДНР. Два человека погибли. В этот же день четыре сотрудника Следственного комитета получили ранения и контузии после атаки БПЛА в Брянской области.

Кроме того, утром 2 марта в жилой дом на Пискарёвском проспекте в Петербурге попал беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. За помощью к медикам обратились шесть человек.