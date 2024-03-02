Москва, 2 марта, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова выписали из больницы. Об этом 2 марта сообщил его сын Бари Алибасов — младший.

Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ Бари Алибасов

«Его выписали, он себя хорошо чувствует и уехал на дачу», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 76-летнему заслуженному артисту России стало плохо 25 февраля, в момент госпитализации он находился в состоянии оглушения. Алибасова поместили в реанимацию одной из столичных клиник.

Солист группы «На-На» Владимир Политов подтвердил, что продюсер музыкального коллектива действительно попал в больницу. Певец уточнил, что Алибасов должен пройти компьютерную томографию.

26 февраля Telegram-канал «112» сообщал, что Алибасов находится в тяжёлом состоянии после инсульта. В публикации уточнялось, что врачи диагностировали у артиста ишемический инсульт, но его состояние стабильное.