Москва, 25 февраля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Основателя группы «На-На» продюсера Бари Алибасова госпитализировали в Москве с инсультом, сообщил 25 февраля Telegram-канал «112».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Бари Алибасов

«76-летнему заслуженному артисту России стало плохо», — говорится в сообщении.

По данным источника, в момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения. Он находится в реанимацию одной из столичных клиник.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2020 года Алибасову стало плохо. Прибывшие к нему врачи скорой медицинской помощи диагностировали у артиста экстремально низкое давление. Его госпитализировали.

Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Он стал основателем и руководителем музыкальных групп «Интеграл» и «На-на». В 1989 году Алибасов распустил группу «Интеграл» и объявил кастинг в поп-группу «На-На», бессменным руководителем которой является и по сей день. Под его руководством музыкальная группа стала популярной и коммерчески успешной в 1990-е годы.