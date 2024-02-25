Москва, 26 февраля, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Солист группы «На-На» Владимир Политов подтвердил, что продюсер музыкального коллектива, заслуженный артист РФ Бари Алибасов действительно попал в больницу. Об этом он заявил газете »Известия» 25 февраля.

Бари Алибасов

Ранее появилась информация о том, что Алибасова госпитализировали в одну из клиник Москвы с инсультом. Его поместили в реанимацию.

«Он в больнице, его обследуют сейчас, он в сознании», — сказал Политов.

Певец уточнил, что Алибасов должен пройти компьютерную томографию (КТ). Артист отметил, что медики пока не поставили точный диагноз.

Солист «На-На» также сообщил, что не знает, что именно случилось с продюсером, поскольку находится на гастролях в другом городе.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2020 года Бари Алибасова пожаловался на плохое самочувствие и ему вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у продюсера «На-На» экстремально низкое давление, а затем госпитализировали его.

Алибасов также оказывался в больнице в июне 2020 года, когда его переводили из наркологической клиники в психиатрическую. По информации некоторых СМИ, врачи тогда диагностировали у артиста амнестический синдром.

Бари Алибасову 76 лет. Он стал основателем и руководителем группы «Интеграл», которую распустил в 1989 году. Сразу после этого он объявил кастинг в «На-На». Этот коллектив Алибасов возглавляет по сей день. В 1999 году продюсеру присвоили звание заслуженного артиста РФ.