Москва, 26 февраля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Основатель группы «На-На», продюсер Бари Алибасов находится в тяжёлом состоянии после инсульта, сообщил 26 февраля Telegram-канал «112».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Бари Алибасов

В публикации уточняется, что врачи диагностировали у него ишемический инсульт, но состояние продюсера стабильное. По данным канала, он находится в сознании и даже пишет друзьям.

Как передавало ИА Регнум, 76-летнему заслуженному артисту России стало плохо 25 февраля, в момент госпитализации он находился в состоянии оглушения. Алибасова поместили в реанимацию одной из столичных клиник.

Солист группы «На-На» Владимир Политов подтвердил, что продюсер музыкального коллектива действительно попал в больницу. Певец уточнил, что Алибасов должен пройти компьютерную томографию (КТ).

В декабре 2020 года артиста госпитализировали с экстремально низким давлением.