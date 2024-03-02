Вашингтон, 2 марта, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Если западные страны передадут киевскому режиму истребители F-16, у ВСУ возникнет масса проблем как с использованием и ремонтом самих самолётов, так и с базами, где они будут размещаться, отметили в своей публикации 2 марта обозреватели издания Politico.

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Истребители станут главной целью ВС РФ, ВСУ должны буду искать способы скрывать их от радаров и спутников России, полагают авторы.

«Поднимать самолёты в воздух будет очень сложно. Базы станут главной задачей российских бомбардировок, сами истребители будут целью систем ПВО России, их ремонт будет проблемой, и даже использование неподготовленных взлётных полос может навредить хрупкому самолёту», — сказано в материале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Дании и Нидерландов пообещали Киеву передать первую партию американских истребителей F-16 в 2024 году. В общей сложности ВСУ из этих двух стран планируется поставить около 60 самолётов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее отмечала, что в случае поставок Киеву F-16 они станут законной целью для ВС РФ. Дипломат также подчеркнула, что при таком варианте развития событий угроза прямого военного столкновения России и НАТО увеличится.

Ранее ВС РФ провели успешные испытания ЗРС С-500 «Прометей» на способность сбивать гиперзвуковые цели. Как отмечали западные СМИ, эти комплексы могут применить против американских истребителей F-16 в случае их поставки на Украину. По их версии, ЗРС был разработан специально для борьбы с истребителями пятого поколения, а его ракеты способны преодолевать расстояние в более чем 600 километров.

ВС РФ должны быть в достаточной степени обеспечены зенитными ракетами на фоне всё новых поставок западного вооружения Киеву, заявил 28 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По мере накачки киевского режима новыми ударными вооружениями расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО в России будет возрастать, отметил он.