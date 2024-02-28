Медведев заявил, что обеспеченность ВС РФ зенитными ракетами должна вырасти
Медведев: ВС РФ надо обеспечить зенитными ракетами на фоне западных поставок ВСУ
Москва, 28 февраля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. ВС РФ должны быть в достаточной степени обеспечены зенитными ракетами на фоне всё новых поставок западного вооружения Киеву, заявил 28 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По мере накачки киевского режима новыми ударными вооружениями расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО в России будет возрастать, отметил он.
«В скором времени Запад планирует поставить киевскому режиму различные типы самолётов, крылатых ракет большей дальности, также в последнее время противник активно использует и беспилотники ударного типа. В таких условиях надо, чтобы вооружённые силы были в достаточной мере обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам противовоздушной обороны», — сказал Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения.
Медведев также сообщил, что докладывал президенту Владимиру Путину о производстве систем ПВО и получил от него некоторые указания. Министерство обороны и правительство также регулярно информируют президента об обеспеченности ВС РФ востребованными вооружениями, отметил он.
«О том, что обеспечение производства особо востребованных систем и средств ПВО должно стать приоритетным, не так давно я докладывал Верховному главнокомандующему. Есть несколько специальных указаний на эту тему», — сказал Медведев.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о наращивании возможностей российских группировок в зоне проведения спецоперации благодаря росту производства в стране основных видов вооружений и боеприпасов.
Гособоронзаказ в рамках производства ракет для противовоздушной обороны необходимо увеличить, несмотря на двукратный рост производства, отмечал Шойгу. Также в январе 2024 года на едином дне приёмки военной продукции министр поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия.
Западные страны ранее пообещали поставить на вооружение ВСУ истребители F-16 и дальнобойные ракеты, а также иную военную технику. Предполагается, что только Нидерланды и Дания поставят ВСУ более 60 истребителей. Нижняя палата парламента Германии в свою очередь утвердила в феврале 2024 года резолюцию о поставках Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу.