Москва, 28 февраля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. ВС РФ должны быть в достаточной степени обеспечены зенитными ракетами на фоне всё новых поставок западного вооружения Киеву, заявил 28 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Минобороны РФ/ТАСС

По мере накачки киевского режима новыми ударными вооружениями расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО в России будет возрастать, отметил он.

«В скором времени Запад планирует поставить киевскому режиму различные типы самолётов, крылатых ракет большей дальности, также в последнее время противник активно использует и беспилотники ударного типа. В таких условиях надо, чтобы вооружённые силы были в достаточной мере обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам противовоздушной обороны», — сказал Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения.

Медведев также сообщил, что докладывал президенту Владимиру Путину о производстве систем ПВО и получил от него некоторые указания. Министерство обороны и правительство также регулярно информируют президента об обеспеченности ВС РФ востребованными вооружениями, отметил он.

«О том, что обеспечение производства особо востребованных систем и средств ПВО должно стать приоритетным, не так давно я докладывал Верховному главнокомандующему. Есть несколько специальных указаний на эту тему», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о наращивании возможностей российских группировок в зоне проведения спецоперации благодаря росту производства в стране основных видов вооружений и боеприпасов.

Гособоронзаказ в рамках производства ракет для противовоздушной обороны необходимо увеличить, несмотря на двукратный рост производства, отмечал Шойгу. Также в январе 2024 года на едином дне приёмки военной продукции министр поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия.

Западные страны ранее пообещали поставить на вооружение ВСУ истребители F-16 и дальнобойные ракеты, а также иную военную технику. Предполагается, что только Нидерланды и Дания поставят ВСУ более 60 истребителей. Нижняя палата парламента Германии в свою очередь утвердила в феврале 2024 года резолюцию о поставках Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу.