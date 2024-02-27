Москва, 27 февраля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России провели успешные испытания ЗРС С-500 «Прометей» на способность сбивать гиперзвуковые цели. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По информации издания, комплекс доказал, что способен отслеживать и уничтожать такие объекты. Причем речь идёт не только об обычных гиперзвуковых ракетах, но и о перспективных разработках, говорится в материале. Отмечается, что работа с гиперзвуковыми объектами имеет несколько сложностей. Во-первых, их трудно засечь. Во-вторых, они появляются на радарах, когда времени на реакцию остается мало, уточняется в тексте.

«То есть «Прометей» может сбивать любые ракеты, начиная с систем малой дальности и вплоть до межконтинентальных баллистических. В том числе с гиперзвуковыми управляемыми блоками, а также гиперзвуковые ракеты, которые двигаются на относительно небольших высотах на высоких скоростях», — пояснил изданию редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Как сообщало ИА Регнум, по версии западных СМИ, зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» могут применить против американских истребителей F-16 в случае их поставки на Украину. В материале говорится, что ВС РФ могут направить их для усиления противовоздушной обороны, и тогда истинные возможности ЗРК подтвердятся на практике.

Отмечается, что этот зенитно-ракетный комплекс был разработан специально для борьбы с истребителями пятого поколения, а его ракеты способны преодолевать расстояние в более чем 600 километров. По мнению авторов материала, именно страх перед С-500 «Прометей» стал причиной отказа или задержки ряда стран предоставить Украине истребители F-16.