Киев, 2 марта, 2024, 10:38 — ИА Регнум. В проблемах украинских войск на восточном направлении виноваты командиры бригад. Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram-канале.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трёх дней стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удаётся сдерживать атаки и держать позиции, а другим — нет. Прежде всего, это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь, и здоровье своих подчинённых», — написал главком ВСУ.

Вместе с тем он пояснил, что также важное значение имеет уровень подготовки и слаженности штаба бригады, через которую командир осуществляет свои полномочия.

По словам Сырского, в отдельные бригады, где фиксируется проблемы с подготовкой штаба, отправлены группы специалистов «для передачи опыта и оказания помощи».

Как передавало ИА Регнум, военный британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что Сырский обрушился с критикой на высокопоставленных подчинённых за провал армии в Запорожье и Донбассе.

По словам аналитика, главнокомандующий пришёл в негодование от ситуации на фронте и виновными выставил офицеров. Эксперт также пояснил, что главком пытается изменить положение ВСУ в лучшую строну, отправляя в бой всё большее количество людей.

Ранее, 29 февраля, Сырский прибыл на линию фронта и назвал обстановку сложной, обвинив отдельных командиров ВСУ в провалах.

Он назвал особенно напряжённой ситуацию на авдеевском и запорожском направлениях.

Сырский отметил, что идут жёсткие боестолкновения в районе Работино и Вербового. Также он заявил, что в работе некоторых командиров обнаружены просчёты во владении обстановкой.

По словам младшего сержанта ВСУ в отставке Юрия Гудыменко, украинские войска будут продолжать отступать из-за проблем в поступлении помощи от Запада.

Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал массовые проверки в украинских войсках на фоне сдачи ими Авдеевки и Крынок. По его словам, в первую очередь необходимо решить проблему резервов, поскольку их неподготовленность привела к существенным последствиям.

Также Зеленский признал, что ВСУ продолжат отступать под натиском российской армии и Украина будет ежедневно терять новые территории. Соотношение сил Украины и России составляет один к семи, добавил он.

Боеспособность даже самых элитных подразделений ВСУ сильно подорвана из-за серьёзных потерь, отметили 27 февраля обозреватели американского военного журнала Military Watch Magazine. Отмечалось, что фронтовые подразделения несут огромные потери, достигающие 80–90% от их боевого состава.