Киев, 25 февраля, 2024, 21:24 — ИА Регнум. ВСУ продолжат отступать под натиском российской армии, и Украина будет ежедневно терять новые территории, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 25 февраля на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей», — сказал он.

Зеленский добавил, что соотношение сил Украины и России составляет 1 к 7. По его мнению, для изменения ситуации на фронте нужно добиться соотношения 1 к 1,5. При том глава киевского режима заявил, что в украинской армии якобы 880 тыс. человек. Он также планирует добиться возвращения на Украину граждан призывного возраста.

Как сообщало ИА Регнум, британский эксперт Хусейн Алиев 24 февраля заявил, что Украина, скорее всего вскоре потеряет контроль над оставшейся частью Донбасса и территорий на юге страны. От отметил, что Россия быстро перестроилась в военных условиях и обеспечивает свою армию, а Украина этого не сделала.

Немецкий военный эксперт Хендрик Реммель 25 февраля заявил, что даже наращивание Западом поставок снарядов Киеву не поможет украинской армии победить в конфликте. Он назвал ситуацию катастрофичной для Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 февраля заявила, что западные страны начали осознавать, что все попытки победить Россию напрасны. Она призвала оценить то, в какой унылой обстановке прошла недавняя Мюнхенская конференция по безопасности, и там главным был вопрос, как не избежать провала ВСУ.