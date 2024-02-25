Киев, 25 февраля, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне сдачи Авдеевки и Крынок Вооружёнными силами Украины анонсировал массовые проверки в украинских войсках. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в воскресенье, 25 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«К ставке привлекаем разного уровня боевых руководителей… Задание главкома (ВСУ Александра Сырского. — Прим. ред.) проводить аудит, он должен быть в каждом месте, каждой бригады», — указал Зеленский, трансляцию мероприятия вели украинские телеканалы.

Украинский политик признал, что в первую очередь необходимо решить проблему резервов, поскольку их неподготовленность привела к существенным последствиям. Также Зеленский добавил, что при необходимости аудит должен быть проведён в рамках мобилизации с целью определения нужного числа человек для пополнения личного состава ВСУ.

По его словам, последняя проверка проводилась более двух лет назад.

Как передавало ИА Регнум, в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский также признал, что Вооружённые силы Украины продолжат отступать под натиском российских войск, в результате чего Киев будет терять всё новые и новые территории. Как утверждает Зеленский, соотношение сил Украины и России составляет 1 к 7, а для изменения ситуации на фронте это соотношение должно быть как минимум 1 к 1,5.