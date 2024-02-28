Киев, 28 февраля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Украинские войска будут продолжать отступать из-за проблем в поступлении помощи от Запада. Об этом заявил младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

Иван Шилов ИА Регнум

«Если западные партнёры не изменят свою позицию по поддержке Украины современным оружием, а процесс мобилизации будет и дальше буксовать, мы будем вынуждены отходить назад», — сказал Гудыменко.

Он добавил, что наступление российской армии будет продолжаться.

По его словам, Украина должна продолжать давить на Запад и укреплять территории вокруг городов, находящихся под потенциальным ударом.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 28 февраля бывший боксёр Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко заявил: украинские войска, после того как они ушли из Авдеевки, ждёт эффект домино, если они не будут получать оружие и помощь от Запада.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 25 февраля признал, что ВСУ продолжат отступать под натиском российской армии и Украина будет ежедневно терять новые территории. Соотношение сил Украины и России составляет один к семи, добавил он.

Боеспособность даже самых элитных подразделений ВСУ сильно подорвана из-за серьёзных потерь, отметили 27 февраля обозреватели американского военного журнала Military Watch Magazine. Фронтовые подразделения несут огромные потери, достигающие 80–90% от их боевого состава.