Вашингтон, 27 февраля, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Боеспособность даже самых элитных подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) сильно подорвана из-за серьёзных потерь в живой силе и технике, отметили в своей публикации 27 февраля обозреватели американского военного журнала Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА Регнум

«Западные источники на Украине всё чаще и серьёзнее сообщают о том, что боеспособность даже самых элитных фронтовых подразделений Украины серьёзно подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки техники», — говорится в статье.

Проблемы с вооружениями дополняются столь же серьёзной нехваткой живой силы, отмечает журнал со ссылкой на украинские источники. По этим данным, фронтовые подразделения несут огромные потери, достигающие 80-90% от их боевого состава.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства заявил, что после освобождения Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевая новыми рубежами и позициями. С начала 2024 года в регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году, было освобождено около 327 кв. км и, помимо Авдеевки, ещё три населённых пункта (Победа, Ласточкино, Северное).

Министр добавил: положение ВСУ говорит о том, что стратегия США по сдерживанию России за счёт жизней граждан Украины и посредством военной поддержки киевского режима бесперспективна. Российские войска осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ, не позволяя им восстанавливать боеспособность, подчеркнул Шойгу.