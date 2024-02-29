Лондон, 1 марта, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Главком ВСУ Александр Сырский обрушился с критикой на высокопоставленных подчинённых за провал армии в Запорожье и Донбассе. Об этом рассказал военный британский эксперт Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам аналитика, главнокомандующий пришёл в негодование от ситуации на фронте и виновными выставил офицеров.

«Сырский обвиняет своих подчинённых. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация в Запорожье и под Авдеевкой ухудшается», — заявил Меркурис в своём блоге на YouTube-канале.

Эксперт также пояснил, что главком пытается изменить положение ВСУ в лучшую строну, отправляя в бой всё большее количество людей.

«Но российскую армию не получается сдержать», — признал Александр Меркурис.

Как сообщало ИА Регнум, главком ВСУ Александр Сырский прибыл на линию фронта, он назвал обстановку там сложной и обвинил отдельных командиров ВСУ в провалах.

Около 20 украинских боевиков были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, одного из них взяли в плен, заявил 29 февраля губернатор региона Владимир Сальдо.

Диверсанты из 73-го центра специальных морских операций пытались высадиться с быстроходных катеров на Тендровской косе. В данной части Черноморского побережья Херсонской области населённых пунктов нет, скорее, на это и рассчитывал противник. В Киеве признали ликвидацию элитного отряда ВСУ в Херсонской области. Точное количество погибших не называлось.

ВСУ потеряли более трети поставленных им боевых машин пехоты Bradley производства США. Об этом написал американский журнал The National Interest.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании ведомственной коллегии 27 февраля рассказал, что ВСУ теряют по 800 и более человек в сутки, а также по 120 единиц оружия и техники. Он отметил, что за время спецоперации ВСУ лишились свыше 444 тыс. военных.