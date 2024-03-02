Москва, 2 марта, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал разговор высокопоставленных немецких офицеров с обсуждением темы о ракетном ударе по Крымскому мосту «полным позором» для Берлина.

Un.org Дмитрий Полянский

По словам дипломата, Германия потеряла своё лицо и показала себя лживой, злой, агрессивной, реваншистской и русофобской.

«Это уже не та страна, с которой мы подписывали дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы», — признал Дмитрий Полянский в своём сообщении в соцсети Х, добавив, что теперь Германия по аналогии гораздо ближе к Третьему рейху 1930 годов.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал 40-минутную аудиозапись разговора четырёх офицеров немецкого бундесвера, на которой они обсуждают, «как будут бомбить Крымский мост», подготовкой нападения на Россию.

Запись опубликованного разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту, скорее всего, подлинная, заявило немецкое издание Welt.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в своём Telegram-канале полную аудиозапись разговора офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост.