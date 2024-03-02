Вашингтон, 2 марта, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Члены Евросоюза по инициативе Чехии закупили у третьих стран артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Украина может получить первую партию боеприпасов в ближайшие недели, сообщило 1 марта агентство Bloomberg, ссылаясь на гендиректора отдела оборонной политики и стратегии в чешском минобороны Яна Иреша.

Иван Шилов ИА Регнум Снаряды 155 мм

«Инициатива Чешской Республики — это один из способов продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждём того, что произойдёт на Капитолийском холме», — приводит издание заявление представителя минобороны.

Иреш при этом не назвал, какие именно страны участвуют в инициативе, у кого будут закуплены снаряды. Он уточнил только, что о деталях операции, возможно, узнают после доставки боеприпасов на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля по итогам конференции в Париже, посвящённой поддержке Украины, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о достигнутой договорённости между странами ЕС о создании коалиции по поставкам Украине ракет среднего и дальнего действия. Он напомнил, что в Европе до этого уже создавали восемь коалиций для упрощения поставок Украине вооружений, в том числе систем ПВО, артиллерии и боеприпасов.

Россия ожидает от ООН призыва избегать шагов и действий, которые усугубляют конфликт на Украине, особенно поставок ВСУ оружия от западных стран, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала прозвучавшее заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о том, что всемирная организация с начала конфликта на Украине призывает не усугублять риторику по этой теме, хотя и наблюдает её.

Китайское издание Asia Times отметило, что российские военные обычным оружием уничтожили на Украине «лучшее» западное вооружение. Это привело к тому, что у ВСУ больше нет рабочих немецких танков Leopard 2, и попытки усилить их броню не помогли, а американские Abrams даже приходится прятать от боевых действий из-за опасений, что они не выдержат столкновений с российскими военными.

26 февраля стало известно, что в зоне СВО ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. Российские военные уничтожили его в районе Авдеевки.