Гонконг, Китай, 5 января, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Бойцы ВС РФ смогли уничтожить наилучшее вооружение блока НАТО на Украине, используя при этом своё обычное оружие, сообщает Asia Times.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«На Украине ВС России продемонстрировали, что в бою они обычным оружием могут вывести из строя одни из лучших танков Североатлантического альянса и уничтожить такие бронемашины, как американские Bradley и немецкие Marder», — говорится в материале.

Это привело к дефициту зарубежной техники у ВСУ, считает АТ. В публикации сказано, что у украинских военных больше нет рабочих немецких танков Leopard 2 и попытки усилить их броню не помогли, а американские Abrams даже приходится прятать от боевых действий из-за опасений, что они не выдержат столкновений с российскими военными.

Как сообщало ИА Регнум 4 февраля, Украину поддерживают 54 страны мира. По данным Минобороны РФ, общий объём зарубежной финансовой помощи превысил 203 млрд долларов. Всего иностранные государства поставили киевскому режиму более 1600 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, свыше 200 ЗРК, больше 23 тысяч БПЛА, поставки бронетанкового вооружения превышают 5220 единиц.

Ранее в Германии заявили, что ЗРК Patriot не справился с российской ракетой Х-32. Поставленное Западом ПВО не смогло сбить ни одной крылатой ракеты РФ во время массированной атаки на военную инфраструктуру Украины из-за её высокой скорости и неуязвимости.