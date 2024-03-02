Берлин, 2 марта, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца приведёт Германию к войне с Россией. Такое мнение высказал немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя резонансную историю разговора немецких офицеров о ракетной атаке Крымского моста.

Сергей Корсун ИА REGNUM Олаф Шольц

«Из-за Олафа Шольца Германия рискует быть втянутой в войну с Россией», — написал Дотком в соцсети Х.

При этом бизнесмен назвал канцлера Германии психически больным.

По его мнению, офицеры действительно планировали бомбить Крымский мост, стараясь остаться «незамеченными».

Как сообщало ИА Регнум, Шольц, скорее всего, солгал о невозможности поставлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus. Об этом 1 марта написало немецкое издание Focus после ознакомления с опубликованной записью беседы высокопоставленных офицеров.

29 февраля Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул нежелание передавать Украине ракеты Taurus. Он объяснил своё решение тем, что опасается возможного использования этого оружия по целям на территории России. Для обеспечения контроля над применением Taurus следовало бы отправить на Украину немецких военных, но это исключено, добавил он.

Запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту, скорее всего, подлинная, заявило немецкое издание Welt.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в своём Telegram-канале полную аудиозапись разговора четырёх высокопоставленных немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост. Разговор с их участием состоялся 19 февраля 2024 года. Офицеры говорили об атаке на мост немецкими ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из участников разговора заявил, что ракеты при условии их поставки на Украину будут готовы к применению через восемь месяцев.