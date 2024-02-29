Берлин, 1 марта, 2024, 00:23 — ИА Регнум. Германия избегает поставок дальнобойных ракет Taurus Украине, опасаясь возможного использования этого оружия по целям на территории России, заявил 29 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с жителями Дрездена.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета Taurus

В своей речи он напомнил, что дальнобойность ракет Taurus составляет 500 километров.

«Если ракеты неверно применить, то они могут поразить цель где-нибудь в Москве. Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», — сказал Шольц.

По словам канцлера, для обеспечения контроля над применением Taurus следовало бы отправить на Украину немецких военных, но это исключено.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) большинством голосов проголосовала за проект резолюции о поставках дальнобойных систем вооружения Киеву. В документе говорится о долгосрочной военной поддержке Украины, включая поставку дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов. При этом крылатые ракеты Taurus напрямую не упоминаются.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев прокомментировал принятие бундестагом резолюции о поставках ВСУ дальнобойного оружия. По словам дипломата, это в очередной раз говорит о вовлечённости Германии в конфликт на территории Украины. При этом далеко не все в ФРГ разделяют такой подход, понимая, во что они втягивают население страны, добавил посол.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию назвал бредом обвинения России в планах напасть на Европу. Запад спровоцировал конфликты по всему миру, подчеркнул глава государства.