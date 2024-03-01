Москва, 2 марта, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на готовность контрразведки Германии начать проверку по факту возможного перехвата разговора офицеров бундесвера, упоминавших атаку на Крымский мост. Журналистка 2 марта поставила на смех действия ФРГ.

Kremlin.ru Маргарита Симоньян

«Тем временем в Германии военная контрразведка начала проверку по поводу моего поста. Жалко, я не ем попкорн», — написала Симоньян в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, газета Bild написала, что по требованию бундесвера в соцсети Х заблокировали ряд аккаунтов, распространивших публикации записи разговора немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост. По данным издания, один из участников беседы находился в отеле в Сингапуре. Вероятно, в его комнате были прослушивающие устройства либо он использовал незащищённую связь, считают авторы. При этом многое указывает на подлинность записи, несмотря на отсутствие подтверждения бундесвера, говорится в статье.

Новостной портал T-Online со ссылкой на министерство обороны Германии проинформировал о том, что контрразведка ФРГ начала проверку о возможном перехвате разговора немецких офицеров, в котором обсуждались удары ракет Taurus по Крымскому мосту.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Булавин призвал власти ФРГ к проведению тщательного расследования содержания разговора немецких офицеров и призвал предоставить объяснения мировому сообществу. Только так можно будет восстановить доверие и уверенность в соблюдении международных норм и принципов, подчеркнул сенатор.