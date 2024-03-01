Берлин, 2 марта, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Публикации в СМИ записи разговора немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост стала «неприятной неожиданностью» для вооружённых сил Германии. По требованию Бундесвера в соцсети Х заблокировали ряд аккаунтов, написала газета Bild.

(сс) Mimzy Разговор по телефону

«В пятницу Бундесвер попытался ограничить ущерб: аккаунты в социальной сети X (бывший Twitter), распространившие запись, были заблокированы в Германии», — говорится в статье.

В издании отметили, что многое говорит о подлинности записи, несмотря на отсутствие подтверждения Бундесвера.

Пока неясно, какие именно спецслужбы смогли перехватить разговор. По данным Bild, один из участников беседы находился в отеле в Сингапуре. Скорее всего, в его комнате установили прослушивающие устройства, либо он пользовался незащищенной связью, предположили журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора четырёх офицеров Бундесвера, обсуждающих атаку на Крымский мост ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Военные разбирали хитрости, как помочь атаковать мост, не став при этом стороной конфликта. Также сотрудник космического командования ФРГ говорил о поездке на Украину 21 февраля, чтобы помочь подготовить удары по России.

Судя по тексту, беседа состоялась 19 февраля 2024 года. В переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

В МИД РФ потребовали от ФРГ объяснений разговора немецких высокопоставленных офицеров о ракетной атаке на Крымский мост. Попытки властей Германии уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.