Москва, 1 марта, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Россия в ежедневном режиме отрабатывает меры противодействия всем возможным видам атак на Крымский мост, сообщил 1 марта председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин.

Сергей Мальгавко / ТАСС)

«Мы ничего не боимся и готовы ко всем возможным сценариям. В ежедневном режиме отрабатываются меры по противодействию всем видам атак на мост», — сказал сенатор, комментируя появление расшифровки разговора высокопоставленных немецких военных о планах атак на мост.

Также сенатор призвал власти ФРГ незамедлительно провести тщательное расследование содержания этого разговора и предоставить мировому сообществу объяснения.

«Только таким образом можно восстановить доверие и уверенность в соблюдении международных норм и принципов», — отметил Булавин.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на аудиозапись, имеющуюся в её распоряжении, сообщила, что высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту.

В частности, в тексте разговора немецких военных говорится о том, что в обсуждении атаки на Крымский мост принимали участие четыре высокопоставленных представителя бундесвера. Они обсуждали вариант удара по мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. При этом военные говорили о хитростях, стараясь придумать, как помочь ударить по Крымскому мосту, не став при этом стороной конфликта.

Судя по тексту, беседа состоялась 19 февраля 2024 года, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждёт реакции ФРГ на информацию о появлении аудиозаписи. Кроме того, она привела часть цитаты, где немецкие военные делают отсылки к «старому доброму «люфтваффе», фактически равняясь на Третий рейх. По словам Захаровой немецкие власти абсолютно «осатанели».