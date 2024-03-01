Берлин, 1 марта, 2024, 22:29 — ИА Регнум. В министерстве обороны ФРГ вновь отказались комментировать уже саму предполагаемую запись разговора немецких военных об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом сообщает «РИА Новости» на основании ответа представителя пресс-службы ведомства на запрос агентства.

РИА Новости / Алексей Витвицкий

Оборонное ведомство Германии учтиво поблагодарило за повторный запрос, но никаких разъяснений по теме не дало, ответив, что «нечего добавить» к предыдущему пояснению по поводу просьбы прокомментировать, верифицировать или опровергнуть подлинность записи, прикрепленной к запросу.

Ранее в министерстве обороны Германии комментировать сообщения про запись разговора офицеров отказались, ответив, что «не комментируют сообщения СМИ и их содержание».

Как сообщало ИА Регнум, главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в своём Telegram-канале полную аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост.

Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, в нём участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Германии Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Германии Фенске и Фроштедте.

Обсуждалась атака на мост немецкими ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из офицеров заявил, что эти ракеты при условии их поставки на Украину, согласовать которую пока отказывается канцлер Германии Олаф Шольц, будут готовы к применению через восемь месяцев.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что опубликованная запись «поразительна», но подчеркнул, что России хорошо известно о деятельности военных НАТО в конфликте на Украине. После данной публикации лица представителей НАТО «полностью в пуху», сказал министр.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждёт реакции ФРГ на эту информацию. У немецкой прессы появился хороший повод «доказать свою независимость», добавила она.