Абу-Даби, 1 марта, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Футболист московского «Спартака» Квинси Промес, ранее задержанный в ОАЭ, покинул полицейский участок в Дубае, передаёт 1 марта «РИА Новости» со ссылкой на осведомлённый источник в полиции.

(сс) Анна Нэсси

«Его нет в полицейском участке», — сказал собеседник издания.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Прокуратура просила приговорить футболиста к девяти годам. Сторона обвинения считает, что Промес действовал в составе преступной группы и мог быть одним из организаторов преступления.

29 февраля сообщалось, что Промеса не пустили в самолёт, в котором игроки «Спартака» вылетели из Дубая в Москву, и футболист остался на территории ОАЭ. 1 марта в полиции Дубая подтвердили, что Промес был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту Аль-Мактум и доставлен в полицейский участок.

Пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимен 16 февраля сообщал, что ведомство объявило футболиста в международный розыск. Нидерланды ведут переговоры с ОАЭ об экстрадиции Промеса, сообщили 1 марта голландские СМИ. Депутат Госдумы Светлана Журова в свою очередь заявила, что Россия не может помочь Промесу, так как он не является гражданином РФ.

«Спартак» находится на связи со своим футболистом и оказывает ему необходимое содействие «в разрешении обстоятельств», которые не позволили игроку вылететь из ОАЭ, но вместе с тем, поскольку Промес не будет участвовать в ближайшей игре «Спартака» по личным причинам, после возвращения в Россию к нему будут применены дисциплинарные меры, заявила 1 марта пресс-служба клуба.