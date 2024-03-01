Москва, 1 марта, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Дочь Аллы Пугачёвой певица Кристина Орбакайте планирует посетить госпиталь, в котором проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции, сообщило 1 марта издание «Абзац» со ссылкой на информированный источник.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Кристина Орбакайте

По этим данным, неназванный представитель певицы отметил, что в нынешний визит гражданки США в Россию у неё «из-за графика» не получится приехать в госпиталь, но она намерена сделать это во время следующего посещения России.

«Если ей сейчас это предложат, она не откажется», — сказал источник издания.

Ранее сообщалось, что представители певицы уже вели переговоры с силовыми структурами, поскольку Орбакайте якобы хотела передать военным билеты на свой концерт в Петербурге. Также представитель певицы заявил журналистам, что Орбакайте любит родину и поддерживает её.

Как сообщало ИА Регнум, в январе и феврале 2024 года были отменены несколько концертов певицы в ряде городов России. В частности, концерт Орбакайте отменили в Улан-Удэ. Организаторы отметили, что исполнительница не входит в список иностранных агентов и её деятельность официально не запрещена, но с учётом мнения общественности концерт было решено отменить.

Также оказались отменены запланированные на март выступления певицы в Иркутске, Красноярске и Благовещенске. 7 февраля мэр Владивостока Константин Шестаков попросил организаторов отменить выступление Орбакайте и концерт певицы Дианы Арбениной. Глава столицы Приморья пояснил, что с такой просьбой к нему обратилось общероссийское общественное движение «Культурный фронт России». Концерт Орбакайте был отменён.

Организатор концертов певицы Сергей Зайцев ранее заявил, что обращение активистов, требующих отмены её шоу в России, якобы нарушает права зрителей и препятствует коммерческой деятельности. По его словам, на концерты собрались прийти две тысячи человек, а возмущаются «20 или 30 человек».

Живущая в США гражданка этой страны Орбакайте ранее не высказывалась о своём отношении к ситуации вокруг специальной военной операции России, а в декабре 2023 года проигнорировала просьбу сделать это, с которой обратился глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.