Москва, 4 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил певицу Кристину Орбакайте, ранее переехавшую в США, обозначить свою позицию в отношении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ермолаев Алексей

Бородин написал певице в одной из соцсетей и опубликовал скрин переписки. Он попросил Орбакайте высказаться о СВО, чтобы люди смогли понимать её позицию «в трудную минуту для страны».

«Вы с кем? Или вы Россию используете только для зарабатывания денег?» — написал глава ФПБК артистке.

Он добавил, что позиция её матери певицы Аллы Пугачёвой и её мужа Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) понятна, но вот позиция самой Кристины «пока такая тихушная».

Как сообщало ИА Регнум, Орбакайте, которая давно живёт в США, вернулась в Россию для выступления в программе «Песня года». Отмечалось, что она готова выступать на родине на корпоративах примерно за 5 млн рублей.

Выступление в программе, которую покажут по центральным каналам в новогодние праздники, Орбакайте завершила пожеланиями «любви и мирного неба над головой». Певица, в отличие от своих родственников, ни разу не высказалась публично о СВО.

Пугачёва и её муж после начала спецоперации уехали в Израиль. Галкин на своих концертах не раз высказывался в поддержку киевского режима и делал антироссийские заявления. Пугачёва называла своих критиков в России «рабами» и «холопами». Певица возглавила список артистов, которых больше всего стыдятся российские граждане.