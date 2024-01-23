Москва, 23 января, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Организатор концертов певицы Кристины Орбакайте Сергей Зайцев заявил, что обращение активистов, требующих отмену её шоу в России, нарушает права зрителей и препятствует коммерческой деятельности.

РИА Новости/ Кирилл Каллиников Кристина Орбакайте

«Ну что за волна возмущённых людей? Они занимаются подстрекательством к воспрепятствованию коммерческой деятельности», — заявил Зайцев в беседе с корреспондентом «РИА Новости».

По словам организатора, на концерты собрались прийти две тысячи человек, а 20 или 30 человек возмущаются, пускай даже 200 человек возмущается, но у человека есть право выбирать, какую музыку слушать. Он добавил, что исполнительница везде гастролирует, остаётся на федеральных каналах, участвовала в новогодних огоньках и «Песнях года».

Выступления Орбакайте запланировали на 15 и 16 марта 2024 года в Общественно-культурном центре Благовещенска.

Как передавало ИА Регнум, 19 января пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии сообщило 19 января, что концерт Орбакайте в Улан-Удэ отменили после обращения общественников. В региональном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» призвали не проводить в регионе запланированный концерт артистки.

Весной 2024 года запланировали также выступления артистки в Красноярске, Новосибирске, Иркутске, Чите и Хабаровске.

Общественники недовольны тем, что певица проживает в США, и в Россию приезжает по случаю. Помимо этого, Орбакайте не обозначила свою позицию по поводу проведения спецоперации. Так, руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в декабре призвал Орбакайте обозначить свою позицию в отношении СВО. Позиция матери Аллы Пугачёвы и отчима Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) артистки понятна, а позиция её самой — нет.