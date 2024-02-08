Москва, 8 февраля, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Выступление певицы Кристины Орбакайте во Владивостоке, который планировали провести 19 марта 2024 года, отменен. Об этом сообщил журналистам представитель концертного зала «Феско Холл», в котором должен был пройти концерт.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Кристина Орбакайте

«Отменили концерт», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Собеседник агентства не стал называть причин такого решения. Журналисты также не получили комментариев организаторов этого выступления.

На сайте «Феско Холла» всё ещё размещена информация о концерте Орбакайте. При этом возможность приобрести билет онлайн отсутствует.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января власти Бурятии проинформировали об отмене концерта Орбакайте в Улан-Удэ. Это произошло после соответствующего обращения общественников. Также оказались отменены запланированные на март выступления певицы в Иркутске, Красноярске и Благовещенске.

5 февраля в муниципальном центре управления (МУЦ) Владивостока заявили, что концерт Орбакайте в городе, запланированный на 19 марта, состоится, несмотря на подобные требования в социальных сетях.

7 февраля стало известно, что мэр Владивостока Константин Шестаков, который до этого высказывался против отмены концертов, попросил организаторов отменить выступление Орбакайте, а также концерт певицы Дианы Арбениной, которая также собиралась выступить в городе. Глава столицы Приморья пояснил, что с такой просьбой к нему обратилось общероссийское общественное движение «Культурный фронт России».