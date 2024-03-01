Москва, 1 марта, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Руководители французского государства, одновременно заявляя, что военные Франции не будут отправлены на Украину и что «ничего не исключено», задают тем самым «новый стандарт принципиальности и интеллекта», отметила 1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Michel Stoupak/Global Look Press

Так она прокомментировала высказывания главы МИД Франции Стефана Сежурне, который ранее заявил, что французы «не будут умирать за Украину» и что Франция намерена помешать России одержать победу, а потому «ничего не исключено».

«Мы не будем, но ничего не исключено» — новый стандарт принципиальности и интеллекта, введенный макроновским режимом. Если министр иностранных дел Франции так озабочен тем, что французы не должны умирать за Украину, ему следовало бы также подумать о том, что им не стоит умирать от стыда после каждого заявления президента [Франции Эммануэля] Макрона», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля по итогам встречи лидеров стран ЕС и НАТО по вопросу об Украине Макрон заявил, что на саммите обсуждалась возможная отправка военных стран ЕС в зону конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители ряда стран ЕС в свою очередь заявили об отсутствии таких планов. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что предложение Макрона никто не поддержал.

Макрон позднее заявил, что говорил о возможности отправки западных военных на Украину «взвешенно». Сежурне в свою очередь отмечал, что некоторые виды военной помощи, которую западные страны оказывают киевскому режиму, могут потребовать присутствия военных на территории Украины, при этом в самом конфликте они участвовать якобы не будут.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неизбежности прямого военного конфликта с НАТО в случае отправки западных военных на Украину. Обсуждение вопроса о возможной отправке военных стран НАТО на Украину связано с отсутствием успехов у ВСУ и оказывающих им помощь западных стран, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров.

Вероятно, Макрон не собирается перебрасывать войска на Украину, а просто хочет показать себя решительным и смелым лидером, которому мешают воплотить озвученные планы несговорчивые партнёры по ЕС и НАТО, отметила в своей публикации обозреватель ИА Регнум Евгения Кондакова. На Украине уже присутствует спецназ из стран НАТО и слова Макрона призваны легализовать его нахождение там, заявил британской газете The Financial Times высокопоставленный военный чиновник одной из европейских стран.