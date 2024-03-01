Москва, 1 марта, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Ночью 1 марта российские средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщили 1 марта в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В течение ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

По уточнённой информации, один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили над территорией Белгородской области, ещё три БПЛА были перехвачены над территорией Нижегородской области.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 29 февраля администрация Воронежа предупредила жителей об обнаружении пяти украинских беспилотников, движущихся в направлении к городу. Предположительно, БПЛА летели со стороны Курской области. Жителей призвали соблюдать спокойствие.

Позже в правительстве Воронежской области заявили, что непосредственной угрозы Воронежу из-за беспилотников ВСУ нет. При этом известно, что дроны границы региона не пересекали.

Также вечером 29 февраля на территории Белгородской области нейтрализовали беспилотник самолётного типа. Система ПВО сбила БПЛА между населёнными пунктами Городище и Резников Корочановского района, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.