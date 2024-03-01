Белгород, 1 марта, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько воздушных целей в Белгородском районе области, пострадавших и разрушений нет, заявил 1 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

РИА Новости / Павел Львов

«Над Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — уничтожено несколько воздушных целей над сёлами Никольское и Новая Деревня», — написал он.

По предварительным данным, добавил Гладков, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны ранее информировало, что ночью 1 марта российские средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника. один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили над территорией Белгородской области, ещё три БПЛА были перехвачены над территорией Нижегородской области.

Также вечером 29 февраля на территории Белгородской области нейтрализовали беспилотник самолётного типа. Система ПВО сбила БПЛА между населёнными пунктами Городище и Резников Корочановского района, уточнял Гладков.

В этот же день военное ведомство сообщило об уничтожении украинского БПЛА в небе над Крымом. Кроме того, в ночь на 29 февраля средства противовоздушной обороны России уничтожилиукраинский дрон в небе над Курской областью.