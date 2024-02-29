Курск, 29 февраля, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Ночью 29 февраля средства противовоздушной обороны России уничтожили в небе над Курской областью украинский дрон. Об очередной террористической атаке сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над территорией Курской области», — пояснили в оборонном в ведомстве.

О последствиях на земле не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 99 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS. Об этом 28 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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