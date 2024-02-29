В Белгородской области силы ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа
Гладков сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в Белгородской области
Корочанский район, Белгородская область, 29 февраля, 2024, 23:22 — ИА Регнум. На территории Белгородской области нейтрализовали беспилотник самолётного типа, сообщил 29 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Корочанском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа между населенными пунктами Городище и Резников», — написал глава области в Telegram-канале.
Он добавил, что информация о последствиях на земле уточняется. На месте работают оперативные службы.
Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля около 17:40 мск над Белгородской областью пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа, подтвердили в Минобороны РФ. Ранее в этот же день украинский беспилотник сбили в небе над Крымом.
29 февраля силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник в Курской области. БПЛА был обнаружен около 22:00 мск.