Корочанский район, Белгородская область, 29 февраля, 2024, 23:22 — ИА Регнум. На территории Белгородской области нейтрализовали беспилотник самолётного типа, сообщил 29 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Корочанском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа между населенными пунктами Городище и Резников», — написал глава области в Telegram-канале.

Он добавил, что информация о последствиях на земле уточняется. На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля около 17:40 мск над Белгородской областью пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа, подтвердили в Минобороны РФ. Ранее в этот же день украинский беспилотник сбили в небе над Крымом.

29 февраля силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник в Курской области. БПЛА был обнаружен около 22:00 мск.