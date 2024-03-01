Анталья, Турция, 1 марта, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим турецкой коллегой Хаканом Фиданом в Анталье. Фото двух министров опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press Хакан Фидан

«Встреча глав МИД России и Турции в Анталье», — написала Захарова к опубликованной фотографии.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта Лавров прилетел в Турцию, чтобы принять участие в Анталийском дипломатическом форуме.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что, кроме участия в специальной сессии форума, Лавров встретится с рядом зарубежных коллег.

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В рамках форума дипломаты обсудят ситуацию на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, на Балканах, в Центральной Азии и в Черноморском регионе. Особое внимание будет уделено процессу нормализации в Сирии.

Отдельно намечено обсуждение строительства АЭС «Аккую», эксплуатации газопровода «Турецкий поток» и создания в Турции газового хаба для транспортировки на мировые рынки российских энергоресурсов.