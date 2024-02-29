Анталья, Турция, 1 марта, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Турцию, чтобы принять участие в Анталийском дипломатическом форуме. Об этом 1 марта сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что, кроме участия в специальной сессии форума, Лавров встретится с рядом зарубежных коллег.

В рамках форума дипломаты обсудят ситуацию на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, на Балканах, в Центральной Азии и в Черноморском регионе. Особое внимание будет уделено процессу нормализации в Сирии.

Отдельно намечено обсуждение строительства АЭС «Аккую», эксплуатации газопровода «Турецкий поток» и создания в Турции газового хаба для транспортировки на мировые рынки российских энергоресурсов.

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Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля глава российского МИД Сергей Лавров посетил столицу Бразилии, где встретился с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. В аэропорту дипломата встречал караул, у выхода с трапа постелили красную ковровую дорожку.

Днём ранее Лавров участвовал в первом дне заседания глав министерств иностранных дел стран G20 В Рио-де-Жанейро. Для участия во встрече председательствующая в 2024 году Бразилия пригласила представителей Египта, ОАЭ, Испании, Португалии, Нигерии, Анголы и Сингапура, не входящих в «Группу двадцати». По итогам заседания министр иностранных дел России указал на безуспешность попыток представителей западных стран «украинизировать» повестку в G20.