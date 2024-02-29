Воронеж, 1 марта, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Непосредственной угрозы Воронежу от пяти беспилотников, которые двигались в сторону города вечером 29 февраля, на настоящий момент нет. Об этом заявили в правительстве Воронежской области.

Bychkov Denis Воронеж

При этом, по словам представителя областного правительства, «судьба беспилотников пока неясна». Дроны границы области не пересекали.

Жителей призвали соблюдать спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, администрация Воронежа предупредила жителей, что поздним вечером 29 февраля средства обнаружения зафиксировали пять украинских беспилотников, которые движутся в направлении к городу.

Предположительно БПЛА летели со стороны Курской области.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 29 февраля беспилотник Вооружённых сил Украины над Белгородской областью.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал 28 февраля, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 99 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS.

Российские военные поразили украинский зенитный комплекс С-300ПС и три склада боеприпасов, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM, рассказал 29 февраля Конашенков.